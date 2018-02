Société Générale va utiliser la reconnaissance faciale

Pour la 1ère fois en France une banque permet l’ouverture d’un compte à distance sans versement obligatoire en utilisant la reconnaissance biométrique faciale par selfie dynamique pour identifier le futur client. D’ici 2020, Société Générale vise 30 % d’ouvertures de comptes initiées en ligne (vs 10% actuellement). La Société Générale est la 1ère banque en France à recevoir l’accord de la CNIL pour déployer cette technologie disruptive. Pour développer cette solution, la banque a mené une démarche inédite de co-construction associant ses clients, les autorités de régulation et IDEMIA (ex OT-Morpho), le leader de l’identité augmentée dont les algorithmes de reconnaissance faciale sont reconnus au niveau mondial.

"Une technologie #biométrique éprouvée et fiable, déjà utilisée dans le domaine de la sécurité publique et de l’identité civile" Mehdi Elhaoussine @IdemiaGroup @SocieteGenerale #BanqueConnectée pic.twitter.com/ln7WNsOHKT — Société Générale Presse (@SG_presse) February 15, 2018

"Avec ce nouveau dispositif j’ai la conviction que nous créons un standard dans l’ouverture de compte à distance, un moment clé, tant pour le client que pour la banque " @LaurentGoutard #simplicité #sécurité #expérienceclient @SocieteGenerale #BanqueConnectée pic.twitter.com/rt2caPOHaL — Société Générale Presse (@SG_presse) February 15, 2018