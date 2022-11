Transhumanisme, technologie médicale et pentes glissantes

Dans cet article, le transhumanisme est considéré comme une idéologie quasi-médicale qui cherche à promouvoir une variété d’objectifs thérapeutiques et d’amélioration de la condition humaine. Les conceptions modérées sont distinguées des conceptions fortes du transhumanisme et les conceptions fortes se sont avérées plus problématiques que les conceptions modérées.

Une critique particulière de la défense du transhumanisme par Boström est présentée. Différentes formes d’arguments de pente glissante qui peuvent être utilisés pour et contre le transhumanisme sont discutées et une critique particulière, l’arbitraire moral, qui mine à la fois le transhumanisme faible et fort, est mise en évidence.

