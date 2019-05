Laurent Alexandre lors du débat « La Grande Explication »

« Si on continue la désindustrialisation, il y aura des millions de gilets jaunes. Nous devons réinvestir dans nos industries et la recherche. Nos hommes politiques sont des apparatchiks, ce ne sont pas des hommes des territoires, ni des hommes de l’industrie ou de la science ». « Les défis qui nous attendent sont connus depuis des décennies, mais la France reste à la traîne et est condamnée à devenir un pays du Tiers-Monde, à fabriquer des T-Shirts… ».

Revivez en intégralité l’émission exceptionnelle consacrée aux Gilets Jaunes, animé par David Pujadas, diffusée le 28 novembre 2018 sur LCI.

> à 2:55:00 Laurent Alexandre