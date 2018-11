Un implant rachidien aide 3 personnes paralysées à marcher à nouveau

Pour certaines personnes atteintes de paralysie liée à des lésions nerveuses, un implant rachidien pourrait restaurer la capacité de marcher lorsque d’autres traitements et thérapies ont échoué.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature détaille un nouveau dispositif médical qui stimule les signaux neuronaux lorsqu’ils se déplacent le long de la colonne vertébrale, facilitant ainsi la transmission de messages aux membres coupés par une lésion de la moelle épinière.

Après quelques mois d’utilisation de l’appareil, trois participants à la recherche ont pu marcher à l’aide de muscles précédemment déclarés paralysés, selon BBC News. Et ils pourraient le faire sans avoir besoin d’impulsions électriques pour stimuler leurs muscles, une approche commune de la technologie de réadaptation.

À l’heure actuelle, les scientifiques s’emploient à obtenir l’approbation des autorités de réglementation pour lancer des essais plus vastes et plus rigoureux aux États-Unis et en Europe d’ici trois ans.

Bien que le système coûte actuellement très cher et puisse devenir inconfortable avec le temps, les chercheurs espèrent le voir s’appliquer aux marchés après de nouvelles recherches.

BBC News, DOI https://doi.org/10.1038/s41586-018-0649-2