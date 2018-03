Intelligence Artificielle Mimétique – I.AM par Grégory Aimar

Transhumanisme, intelligence artificielle, robots… UNE NOUVELLE RELIGION ?

Roman d’anticipation sur le thème du transhumanisme paru le 22 mars dernier.

En 2025, l’humanité atteindra un tournant décisif de son évolution. La technologie aura pris une telle importance que plus aucune activité ne pourra être envisagée sans y avoir recours. L’intelligence artificielle sera au cœur de la recherche dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la finance, de la défense, mais aussi de l’art, de la psychologie et de la spiritualité, domaines qui étaient pourtant jusqu’alors l’apanage des êtres humains… En 2025, la civilisation se trouvera devant le choix de confier son avenir à MAÏA, intelligence artificielle globale, évolutive et indépendante, ou de rester maîtresse de son destin : le transhumanisme deviendra-t-il une nouvelle religion ? Le témoignage relaté dans ces pages est celui de Damian Goodwill et il nous vient du futur.

Damian Goodwill, la trentaine, est un homme divisé. Divisé entre ses sentiments et sa raison, entre ses rêves et ses peurs, entre son passé et son avenir. En 2025, le transhumanisme, promu technologiquement et idéologiquement par le géant Alphabet, lui offre l’espoir de trouver la paix intérieure qu’il n’a jamais connue : les organes synthétiques, les puces cérébrales, la connexion permanente avec l’intelligence artificielle centrale MAÏA et les mondes virtuels donnent à Damian la perspective d’une nouvelle vie… La technologie sera-t-elle la réponse aux souffrances de cet homme égaré et, plus largement, aux problèmes de l’humanité, comme le prétendent ses apôtres ? L’intelligence artificielle peut-elle remplacer Dieu et le transhumanisme devenir une religion à part entière ?

Après un essai philosophique et deux recueils de nouvelles, Grégory Aimar nous livre ici son premier roman sur un thème qui lui tient particulièrement à cœur : le transhumanisme. Ce roman est une réflexion sur l’âme, sur ce qui définit un être humain et sur le lien qui unit son esprit et son corps. La question que pose le transhumanisme, cette idéologie prétendant offrir l’éternité aux êtres humains grâce à la technologie, est proprement existentielle : quelle éternité ? Celle de notre corps ? De notre personnalité ? De notre âme ? (…) Riche d’un parcours professionnel très éclectique, l’auteur exploite ici ses connaissances dans de nombreux domaines comme les médias, la communication, l’économie, la technologie ou encore la psychologie, tout en jouant à faire des prédictions sur l’avenir de l’humanité.