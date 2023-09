Les Titans de la Tech ont rencontrés les législateurs US pour discuter d’IA

Les leaders de la tech s’accordent sur la réglementation de l’IA mais sont divisés sur la manière de la mettre en œuvre lors du A.I. Insight Forum à Washington

Les géants de la technologie de la Silicon Valley se sont réunis à Washington pour une réunion à huis clos avec des sénateurs américains afin de discuter de la montée de l’intelligence artificielle et de la manière dont elle devrait être réglementée. Cette réunion, appelée « A.I. Insight Forum », est l’une des nombreuses rencontres entre la Silicon Valley, les chercheurs, les dirigeants syndicaux et le gouvernement, et elle revêt une urgence particulière à l’approche des élections américaines et face à la rapidité avec laquelle les progrès de l’IA ont déjà un impact sur la vie et le travail des gens.

Elon Musk a mis en garde contre les risques civilisationnels posés par l’intelligence artificielle. Sundar Pichai, de Google, a souligné le potentiel de la technologie pour résoudre les problèmes de santé et d’énergie. Et Mark Zuckerberg, de Meta, a souligné l’importance de systèmes d’intelligence artificielle ouverts et transparents.

La nécessité d’une réglementation de l’IA

Lors de la réunion, le sénateur démocrate Chuck Schumer a déclaré que les participants étaient largement favorables à l’idée de réglementations, mais qu’il n’y avait que peu de consensus sur ce à quoi ces règles ressembleraient. Schumer a demandé à tous les participants, y compris plus de 60 sénateurs, près de deux douzaines de dirigeants de la tech, des défenseurs et des sceptiques, s’ils pensaient que le gouvernement devait jouer un rôle dans la supervision de l’intelligence artificielle, et « chaque personne a levé la main, même si elles avaient des opinions diverses ».

L’appel à un arbitre indépendant

Elon Musk, PDG de Tesla et de X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, a déclaré lors d’une pause dans le forum : « Il est important pour nous d’avoir un arbitre ». Musk a comparé cela à un sport et a ajouté qu’un régulateur « veillerait à ce que les entreprises prennent des mesures qui sont sûres et dans l’intérêt du grand public ». Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms, a également souligné la nécessité d’une réglementation de l’IA, affirmant que le gouvernement est finalement responsable de l’équilibre entre l’innovation et la protection.

NEWS: Elon talks to reporters after the AI summit in Washington earlier. He says almost everyone agreed on the need for regulation and he feels US federal laws on AI are likely from what he saw at the summit.pic.twitter.com/wnl9FaVblE — X News Daily (@xDaily) September 14, 2023

Les sujets de discussion

Les participants ont également discuté de la nécessité de protéger les élections américaines de 2024 contre la désinformation amplifiée par l’IA. Schumer a déclaré que la question des deepfakes était une préoccupation majeure, et que la « marquage » – l’apposition d’un badge indiquant que le contenu est généré par l’IA – avait été discutée comme une solution.

Les participants et leurs positions

Outre Elon Musk et Mark Zuckerberg, d’autres dirigeants de la tech ont assisté à la réunion, notamment Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, et Sam Altman, PDG d’OpenAI. Des experts de l’IA et d’autres leaders de l’industrie ont également participé, dont Bill Gates, le PDG de Microsoft, et Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google. Des représentants syndicaux et des groupes de défense des libertés civiles étaient également présents.

Les critiques de la réunion

La réunion à huis clos a été critiquée par certains sénateurs, qui estiment que les dirigeants de la tech devraient témoigner publiquement. Le sénateur républicain Josh Hawley a déclaré qu’il ne participerait pas à ce qu’il a qualifié de « gros cocktail pour la tech ». Il a également critiqué le manque de diversité des opinions représentées lors de la réunion, soulignant que la moitié des personnes présentes étaient issues d’industries qui bénéficieraient de réglementations moins strictes en matière d’IA.

Conclusion

La réunion entre les Titans de la Tech et les législateurs américains a été l’occasion de discuter de la nécessité de réglementer l’intelligence artificielle. Bien que des divergences d’opinions subsistent sur les détails de ces réglementations, il y a un consensus général sur le fait que le gouvernement doit jouer un rôle dans la supervision de l’IA afin de maximiser ses avantages tout en minimisant les risques potentiels. La protection des élections et la lutte contre la désinformation amplifiée par l’IA sont également des sujets importants qui ont été abordés lors de cette réunion. Il reste beaucoup de travail à faire pour mettre en place une réglementation appropriée, mais cette réunion marque une étape importante dans la discussion sur l’avenir de l’IA et son impact sur la société.

The New York Times, Reuters, The Guardian