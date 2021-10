Les robots chiens sont désormais équipés de fusils d’assaut

Dernière mise à jour le 20/10/2021

L’utilité des robots chiens pour les applications militaires devient indéniable.

Le robot, développé par Ghost Robotics et SWORD International, est une nouvelle version armée qui a été présentée lors de la réunion annuelle de l’Association of the United States Army qui s’est tenue à Washington DC la semaine dernière.

Le robot baptisé Special Purpose Unmanned Rifle ou SPUR (Fusil sans pilote à usage spécial) est équipé d’un puissant fusil de sniper de 6,5 mm. Celui-ci dispose de caméras de jour et de nuit et d’une portée effective de 1200 mètres.

When I tell you I GASPED pic.twitter.com/9uzeM4iIGq — Haley Britzky (@halbritz) October 12, 2021

Les robots chiens sont très mobiles, capables de traverser des terrains accidentés qui pourraient être difficiles pour des machines à roues ou à chenilles, et peuvent fonctionner avec un haut degré d’autonomie.

Cependant, le PDG de Ghost Robotics, Jiren Parikh, s’empresse de rejeter toute idée selon laquelle le fusil de sniper serait un système d’arme autonome.

“Il est entièrement contrôlé par un opérateur à distance”, déclare Parikh. “Il y a un humain qui contrôle l’arme, il n’y a pas d’autonomie ou d’IA”.

Il explique que le robot a été choisi par les clients pour sa capacité à se déplacer sur des terrains difficiles, ce qui lui permet de prendre une position de tir adéquate pour les tireurs d’élite. Cela s’applique aussi bien à l’extérieur qu’en milieu urbain où, par exemple, il peut monter des escaliers. Pendant ce temps, l’opérateur peut rester caché, hors de la ligne de tir.

L’image d’une arme d’aspect futuriste et potentiellement mortelle fixée sur un robot quadrupède a suscité des réactions très vives (la majorité d’entre elles étant négatives) dans les médias ainsi que sur les médias sociaux ces derniers jours.

« Je pense que nous allons devoir socialiser ces types de robots au cours des cinq à dix prochaines années, par petites étapes, et j’espère que les gens s’y habitueront et comprendront les avantages pour nos soldats. Mais nous savons que cela peut être effrayant. Nous avons aussi des familles, et nous pensons aussi à ces choses », déclare Parikh.

The Drive, IEEE Spectrum, NewScientist