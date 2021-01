Meilleurs Voeux 2021

Dernière mise à jour le 02/01/2021

L’année 2020 aura été marquée par la covid, les mesures de restrictions sanitaires et une économie mondiale sous perfusion. La presse mainstream ainsi que le gouvernement continuent de déclarer que faute d’études suffisantes (combien en faut-il ?) :

– la vitamine D n’est pas préconisée

– l’ivermectine n’est pas préconisée alors que la balance bénéfice-risque est très largement en faveur de ce médicament. Sur le site de l’OMS, l’ivermectine est sans danger et peut être utilisée à grande échelle.

– l’hcq hydroxychloroquine n’est plus autorisée car elle ne serait pas efficace (pourtant, 206 études prouvent que c’est efficace lorsqu’elle est utilisée tôt ! Analyse de 172 études (version du 18 décembre 2020).

– le zinc n’est pas préconisé

Il y a eu aussi le scandale du remdésivir et du Rivotril. Le Rivotril est incompatible avec les détresses respiratoires donc euthanasie. « Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués, témoigne Sandra Rotureau, cadre de santé, de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s’en sortir. Quand une personne âgée n’est pas hospitalisée [par manque de lits] et qu’ensuite, ce qu’on lui propose, c’est une sédation dès l’instant qu’elle va présenter une détresse respiratoire… ma première réaction, se rappelle-t-elle, ça été : on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. »

Alors qu’elle n’a « pas le droit de prescrire quelque chose comme l’hydroxychloroquine qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes », elle est « autorisée à les faire partir… ».

« On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j’appelle ça l’euthanasie, poursuit-elle, extrêmement choquée. Qu’on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c’est insupportable. » (Source).



Si le gouvernement avait pris la décision de plusieurs traitements précoces, quelle serait la situation aujourd’hui ? La réponse est simple : Moins de décès, moins de malades, moins de patients en réa, pas de confinements et couvre-feux, pas de coûts sanitaire, moins de faillites, moins de plans sociaux et de destructions d’emplois, et le PIB n’aurait pas plongé.

Selon Vidal, « les résultats présentés ne peuvent pas confirmer l’efficacité de ce vaccin contre les formes graves de COVID-19, ni contre les formes asymptomatiques, ni chez les personnes de plus de 75 ans. » Ok, donc pourquoi vacciner ? Pour info, les bien-portants, dits « asymptomatiques » ne transmettent pas la Covid19 : étude chinoise sur 10 MILLIONS DE PERSONNES, merci à FranceSoir d’avoir repéré cette étude instructive.

Le vaccin sur les + de 75 ans, qui mérite des études complémentaires, est préconisé, c’est tout de même curieux, on aurait souhaité le même aplomb, à savoir « faute d’études suffisantes le vaccin n’est pas préconisé car il n’a pas prouvé son efficacité » ! Bah non… Donc, pour résumer, il faut des études plus poussées pour les plus de 75 ans, mais on vaccine quand même. Les études sur le vaccin se poursuivront en parallèle, là, ça ne dérange plus personne qu’il n’y a pas assez d’études. Par contre 206 études mondiales sur l’hydroxycloroquine qui prouvent son efficacité, là, c’est interdit de prescrire. Bon, tout le monde a compris.

L’OMS avertit également qu’il n’y a « aucune preuve pour être convaincu que l’un des vaccins contre le coronavirus empêche la transmission ». Donc pourquoi vouloir nous vacciner ?

"I don't believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it's going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on”, says WHO Chief Scientist @doctorsoumya pic.twitter.com/QdTvzj7Nyd

Selon le CDC, 3150 personnes sur les 112.807 qui ont reçu la première dose du vaccin à ARN de Pfizer aux USA sont devenues incapable d’effectuer ses activités quotidiennes normales, incapable de travailler, nécessitant les soins d’un médecin ou d’un professionnel de la santé.

I have never seen serious side effects of the flu shot. Within days after the application of Pfizer-BioNTech-mRNA transfection 2.79% were "unable to perform normal daily activities, unable to work or required care from doctor or health care professional". https://t.co/hhYmTDH9E6 pic.twitter.com/ueqKWbT4r5

For anyone considering the Pfizer vaccine, know that you are getting an EXPERIMENTAL vaccine.

You are participating in a study looking for adverse events

Think twice if you are under 50 yrs old with an IFR under 0.02%.

Image below from the FDA’s EUA for the Pfizer vaccine. pic.twitter.com/MggbV8PBe5

— James Todaro, MD (@JamesTodaroMD) December 14, 2020