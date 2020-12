Le changement climatique a désormais des effets préoccupants sur la santé

Dernière mise à jour le 05/12/2020

Le changement climatique a désormais un impact sur la santé et le bien-être des populations dans toutes les régions du monde.

C’est la conclusion du rapport 2020 Lancet Countdown. Le rapport a débuté en 2015 avec un groupe international d’experts qui suivait le changement climatique et son impact sur la santé publique. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, le rapport conclut que les impacts et les conséquences du changement climatique sur l’humanité constituent le phénomène le plus préoccupant de tous les temps.

Le rapport souligne notamment la chaleur extrême, la rareté de la nourriture et de l’eau, et les maladies infectieuses endémiques qui, selon ses auteurs, sont liées au changement climatique.

Le rapport évalue l’impact du changement climatique sur la santé publique en fonction de 16 critères, notamment l’exposition à des températures dangereusement élevées, à des phénomènes météorologiques extrêmes ou à des incendies de forêt comme ceux qui ont ravagé les États-Unis et l’Australie cette année. Les 16 domaines problématiques sont tous en augmentation et sont les pires que le groupe ait commencé à suivre.

« Les chocs induits par le changement climatique font des victimes, nuisent à la santé et perturbent les moyens de subsistance dans toutes les régions du monde en ce moment », a déclaré à New Scientist Ian Hamilton, directeur de Lancet Countdown à l’University College London. « Cela signifie qu’aucun continent ou communauté n’est épargné ».

Hamilton a déclaré que les pays membres des Nations Unies ont tendance à ne pas tenir compte de la santé publique lorsqu’ils soumettent leurs plans d’action sur le climat. Les auteurs du rapport leur ont donc demandé de reconsidérer leur approche avant le sommet sur le climat de la COP26 qui se tiendra l’année prochaine.

« Pour l’instant, la santé ne figure pas parmi les Contributions déterminées au niveau national (CDN) comme elle le devrait », a déclaré Hamilton.

Pour la réflexion qu’elle apporte, vous pouvez visionner l’intégralité de L’Effondrement, une mini-série signée par le collectif Les Parasites. Un traité de collapsologie qui, espérons-le, n’est pas aussi visionnaire que le pensent ses réalisateurs.

La collapsologie s’inscrit dans l’idée que l’homme altère son environnement durablement, et propage le concept d’urgence écologique, lié notamment au réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Les collapsologues estiment que l’effondrement de la civilisation industrielle pourrait provenir de la conjonction de différentes crises : crise environnementale, mais aussi crise énergétique, économique, géopolitique, démocratique, etc.