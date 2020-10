Analyse d’Alexandra Henrion-Caude Covid-19 Gestion sanitaire Confinement Tests PCR

Que sait-on du covid-19 ? Quel est l’état de la situation en France ? Pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas fiables ? Pourquoi ne peut-on affirmer que nous sommes dans une « deuxième vague » ? Quels sont les dangers des vaccins ARN ?

Autant de questions majeures auxquelles Alexandra Henrion-Caude répond pour Nexus. Généticienne, spécialiste de l’ARN et ancienne directrice de recherche à l’Inserm, elle nous apporte un éclairage édifiant sur la gestion de la crise sanitaire et une compréhension plus large de ce que l’on sait de ce coronavirus. Interview du 13 octobre 2020.

⇒ Le meilleur moyen de soulager l’hôpital c’est d’utiliser l’HCQ Hydroxycloroquine tôt !

⇒ Les études mondiales sur #HCQ #hydroxycloroquine

⇒ Les tests RT-PCR du Covid-19 se révèlent être de très mauvais tests de contagiosité

⇒ Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be.

Les tests standards diagnostiquent comme positif un grand nombre de personnes qui pourraient porter des quantités insignifiantes de virus. La plupart des tests fixent le Ct à 40, certains à 37. Des tests avec des seuils aussi élevés peuvent ne pas détecter uniquement du virus vivant mais aussi des fragments génétiques, restes de l’infection qui ne posent pas de risque particulier. Jusqu’à 90 % des personnes testées positives ne portaient presque pas de virus. 794 tests positifs avec un Ct de 40. « Avec un seuil à 35, environ la moitié de ces tests ne seraient plus considérés comme positifs, indique le NYT. Et environ 70 % ne le seraient plus avec un Ct de 30. Dans le Massachusetts, entre 85 % et 90 % des personnes testées positives en juillet avec un Ct de 40 auraient été considérées comme négatives avec un Ct de 30.

⇒ Coronavirus: Tests ‘could be picking up dead virus’

⇒ C’est prouvé, on peut être testé positif au coronavirus et ne plus être contagieux

🇫🇷 Dt Fauché Réanimateur « La réalité c est qu’on est en train de devenir fou! Laisser les médecins prescrire l’azithromycine et hydroxychloroquine il y a tellement peu de risques et tellement de bénéfices potentiels! »pic.twitter.com/YEVJfWYNBj — Asclépius (@medicalfollower) October 28, 2020

🚨 REVEILLEZ VOUS #Confinement2 : "On va tous crever, on est au bord du suicide ! Le gouvernement mérite la cour martiale !"#Macron20h #Macron pic.twitter.com/leVElRlcXz — L'infirmier 💎 (@Infirmier0) October 28, 2020