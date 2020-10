HCQ est efficace pour la COVID-19 lorsqu’elle est utilisée tôt

Analyse de 121 études (version du 24 octobre 2020)

⇒La HCQ est efficace pour la COVID-19. La probabilité qu’un traitement inefficace génère des résultats aussi positifs que les 121 études réalisées à ce jour est estimée à 1 sur 27 millions (p = 0,000000037).

⇒Le traitement précoce est le plus efficace, 100% des études faisant état d’un effet positif et une réduction estimée à 63% de l’effet mesuré (décès, hospitalisation, etc.) en utilisant une méta-analyse des essais randomisés, RR 0,37 [0,29-0,48].

⇒100% des essais contrôlés randomisés (ECR) pour le traitement précoce, la PrEP ou la PEP font état d’effets positifs, la probabilité que cela se produise pour un traitement inefficace est de 0,002.

⇒Il existe des preuves de biais en faveur de la publication de résultats négatifs. Les études rétrospectives sont nettement plus nombreuses à publier des résultats négatifs que les études prospectives, p = 0,04.

⇒Un nombre nettement plus important d’études en Amérique du Nord font état de résultats négatifs par rapport au reste du monde, p = 0,003.

Introduction

Nous analysons toutes les études significatives concernant l’utilisation de la HCQ (ou CQ) pour COVID-19 (Annexe 1), en montrant la taille de l’effet et la valeur p associée pour les résultats comparés à un groupe de contrôle. Les méta-analyses typiques impliquent des critères de sélection subjectifs et une évaluation des biais, ce qui nécessite une compréhension des critères et de la précision des évaluations. Cependant, le volume des études offre la possibilité d’une analyse simple et transparente visant à détecter l’efficacité.

Si le traitement n’était pas efficace, les effets observés seraient distribués de manière aléatoire (ou plus probablement négatifs si le traitement est nocif). Nous pouvons calculer la probabilité que le pourcentage observé de résultats positifs (ou plus) puisse être dû au hasard avec un traitement inefficace (the probability of >= k heads in n coin tosses, or the one-sided sign test / binomial test). L’analyse de publication des biais est importante et des ajustements peuvent être nécessaires s’il existe un biais vers la publication de résultats positifs. Pour la HCQ, nous trouvons des preuves d’un biais vers la publication de résultats négatifs.

La figure 2 montre les étapes d’un traitement possible pour la COVID-19. La prophylaxie pré-exposition (PrEP) consiste à prendre régulièrement des médicaments avant d’être infecté, afin de prévenir ou de minimiser l’infection. Dans la prophylaxie post-exposition (PEP), les médicaments sont pris après l’exposition mais avant l’apparition des symptômes. Le traitement précoce désigne un traitement immédiat ou peu après l’apparition des symptômes, tandis que le traitement tardif désigne un traitement plus tardif.

Résultats

La figure 3, la figure 4 et le tableau 1 présentent les résultats par étape de traitement, et la figure 5 montre une parcelle de forêt pour une méta-analyse des essais randomisés de toutes les études. L’analyse excluant les études présentant des problèmes majeurs est présentée à l’annexe 2.

Traitement précoce : 100 % des études de traitement précoce font état d’un effet positif, avec une réduction estimée de 63 % de l’effet mesuré (décès, hospitalisation, etc.) par la méta-analyse des essais randomisés, RR 0,37 [0,29-0,48].

Traitement tardif : Les études sur le traitement tardif sont mitigées, 68 % d’entre elles montrant des effets positifs, et une réduction estimée à 21 % dans la méta-analyse des essais randomisés. Les études négatives se classent principalement dans les catégories suivantes : elles montrent des signes de facteurs de confusion importants non corrigés, y compris des facteurs de confusion par indication, l’utilisation est extrêmement tardive ou le dosage est excessivement élevé.

Prophylaxie pré-exposition : 74% des études de PrEP sont positives, avec une réduction estimée de 39% dans la méta-analyse des essais randomisés. Les études négatives sont toutes des études portant sur des patients atteints de maladies auto-immunes systémiques qui soit ne tiennent pas du tout compte du risque de base différent de ces patients, soit ne tiennent pas compte du risque très variable chez ces patients.

Essais contrôlés randomisés (ECR)

Les ECR sont très précieux et minimisent les biais potentiels, mais ils ne sont ni nécessaires ni suffisants. [Concato] constatent que les études d’observation bien conçues ne surestiment pas systématiquement l’ampleur des effets du traitement par rapport aux ECR. [Anglemyer] a résumé les analyses comparant les ECR aux études observationnelles et a trouvé peu de preuves de différences significatives dans les estimations des effets. [Lee] montre que seulement 14% des lignes directrices de l’Infectious Diseases Society of America étaient basées sur des ECR. Les limites d’un ECR peuvent facilement l’emporter sur les avantages, par exemple des dosages excessifs, des délais de traitement trop longs ou un biais d’enquête sur Internet pourraient facilement avoir un effet plus important sur les résultats. Des questions éthiques peuvent empêcher la réalisation d’ECR pour des traitements dont l’efficacité est connue. Pour en savoir plus sur les problèmes liés aux ECR, voir [Deaton, Nichol]. Les résultats limités aux ECR sont présentés à la figure 6 et au tableau 2. Même avec le petit nombre d’ECR à ce jour, il y a une forte indication d’efficacité. Si l’on exclut les traitements tardifs, 100 % des ECR à ce jour font état de résultats positifs.

Discussion

Publication biaisée

La publication est souvent biaisée en faveur des résultats positifs, ce dont il faudrait tenir compte lors de l’analyse du pourcentage de résultats positifs. Les études qui nécessitent moins d’efforts sont considérées comme plus susceptibles de présenter un biais de publication. Les essais prospectifs qui impliquent un effort important sont susceptibles d’être publiés quel que soit le résultat, tandis que les études rétrospectives sont plus susceptibles de présenter un biais. Par exemple, les chercheurs peuvent effectuer une analyse préliminaire avec un minimum d’efforts et les résultats peuvent influencer leur décision de continuer. Les études rétrospectives offrent également plus de possibilités pour les spécificités de l’extraction des données et les ajustements pour influencer les résultats.

Pour la HCQ, 87,5% des études prospectives font état d’effets positifs, contre 69,7% des études rétrospectives, le test z bilatéral 2,09, p = 0,04, indiquant un biais vers la publication de résultats négatifs. La figure 8 montre un diagramme de dispersion des résultats des études prospectives et rétrospectives.

La figure 9 montre les résultats par région du monde, pour toutes les régions qui ont > à 5 études. Les études réalisées en Amérique du Nord sont nettement plus susceptibles de donner des résultats négatifs que les études du reste du monde combinées, test z bilatéral -2,99, p = 0,003. [Berry] a effectué une analyse indépendante qui a également montré un biais vers des résultats négatifs pour les recherches basées aux États-Unis.

L’absence de parti pris en faveur des résultats positifs n’est pas très surprenante. Les résultats tant négatifs que positifs sont très importants étant donné l’utilisation actuelle de la HCQ pour la COVID-19 dans le monde entier, dont on peut trouver des preuves dans les études analysées ici, les protocoles gouvernementaux et les rapports de presse, par exemple [AFP, AfricaFeeds, Africanews, Afrik.com, Al Arabia, Al-bab, Anadolu Agency, Anadolu Agency (B), Archyde, Barron’s, Barron’s (B), BBC, Belayneh, A., CBS News, Challenge, Dr. Goldin, Efecto Cocuyo, Expats.cz, Face 2 Face Africa, France 24, France 24 (B), Franceinfo, Global Times, Government of China, Government of India, GulfInsider, Le Nouvel Afrik, LifeSiteNews, Medical World Nigeria, Medical Xpress, Medical Xpress (B), Middle East Eye, Ministerstva Zdravotnictví, Morocco World News, Mosaique Guinee, Nigeria News World, NPR News, Oneindia, Pan African Medical Journal, Parola, Pilot News, Pleno.News, Q Costa Rica, Rathi, Russian Government, Teller Report, The Africa Report, The Australian, The BL, The East African, The Guardian, The Indian Express, The Moscow Times, The North Africa Post, The Tico Times, Ukraine Ministry of Health Care, Ukrinform, Vanguard, Voice of America].

Nous constatons également une tendance à la publication de résultats négatifs par certaines revues et journaux, les scientifiques faisant état de difficultés à publier des résultats positifs [Boulware, Meneguesso]. Bien que 90 études montrent des résultats positifs, le New York Times, par exemple, n’a écrit que des articles pour des études qui affirment que la HCQ n’est pas efficace [The New York Times, The New York Times (B), The New York Times (C)]. Au 10 septembre 2020, le New York Times affirme toujours qu’il existe des preuves évidentes que la HCQ n’est pas efficace pour la COVID-19 [The New York Times (D)]. Au 9 octobre 2020, le United States National Institutes of Health recommande de ne pas utiliser la HCQ pour les patients hospitalisés et non hospitalisés [United States National Institutes of Health].

Détails du traitement

Nous nous concentrons ici sur la question de savoir si la HCQ est efficace ou non pour la COVID-19. Il existe des différences significatives en fonction du stade de traitement, le traitement précoce étant le plus efficace. 100% des études de traitement précoce font état d’un effet positif, avec une réduction estimée de 63% de l’effet mesuré (décès, hospitalisation, etc.) dans la méta-analyse des effets aléatoires, RR 0,37 [0,29-0,48]. De nombreux facteurs sont susceptibles d’influencer le degré d’efficacité, notamment le schéma posologique, les médicaments concomitants tels que le zinc ou l’azithromycine, le délai précis de traitement, la charge virale initiale des patients et l’état actuel des patients.

Conclusion

La HCQ est un traitement efficace contre la COVID-19. La probabilité qu’un traitement inefficace génère des résultats aussi positifs que les 121 études réalisées à ce jour est estimée à 1 sur 27 millions (p = 0,000000037).

Révisions

Ce document est basé sur des données, tous les graphiques et les chiffres sont générés de manière dynamique. Nous mettrons à jour le document au fur et à mesure de la publication de nouvelles études ou avec des corrections éventuelles. (Veuillez consulter les mises à jour ici).

21/10 : Nous avons ajouté des études [Dubee, Martinez-Lopez, Solh]. Nous avons reçu un rapport que le United States National Institutes of Health recommande de ne pas utiliser la HCQ pour les patients hospitalisés et non hospitalisés à partir du 9 octobre, et nous avons ajouté une référence.

22/10 : Nous avons ajouté [Anglemyer, Ñamendys-Silva]. Nous avons mis à jour la discussion sur [Axfors] pour la deuxième version de cette étude. Nous avons ajouté un tableau résumant les résultats de l’ECR.

23/10 : Nous avons ajouté [Komissarov, Lano] . La deuxième version de la préimpression de [Komissarov] comprend une comparaison avec le groupe de contrôle (non mentionné dans la première version). Nous avons mis à jour [Lyngbakken] pour utiliser le résultat de la mortalité dans la version récente du journal (non indiqué dans la préimpression).

Références

Annexe 1. Méthodes et résultats de l’étude

Article traduit via HCQ