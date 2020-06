Les 49 études mondiales sur #HCQ #hydroxycloroquine

49 études (29 examinées par des pairs)

« 78 % des décès auraient pu être évités si les États européens avaient suivi la stratégie marocaine en matière de Chloroquine » https://www.moroccoworldnews.com/2020/06/306587/moroccan-scientist-moroccos-chloroquine-success-reveals-european-failures/

Covid-19 en Grèce : La Grèce l’un des pays d’Europe ayant le mieux résisté à la pandémie (175 décès). #Hydroxycloroquine et #azithromycine systématiquement administrés! « Les mesures parmi les plus proactives et les plus strictes d’Europe » : https://www.jim.fr/e-docs/covid_19_en_grece_les_mesures_parmi_les_plus_proactives_et_les_plus_strictes_d_europe__183190/document_actu_pro.phtml

Les médecins italiens témoignent de l’efficacité de l’hydroxychloroquine, car il évite l’hospitalisation des patients. I medici di base e l’idrossiclorochina: “Il farmaco bocciato da Lancet ha aiutato molti nostri pazienti” : https://www.lastampa.it/alessandria/2020/05/27/news/i-medici-di-base-e-l-idrossiclorochina-il-farmaco-bocciato-da-lancet-ha-aiutato-molti-nostri-pazienti-1.38895204

Aucun décès n’est lié à l’hydroxychloroquine au Sénégal : https://www.igfm.sn/aucun-deces-nest-lie-a-lhydroxychloroquine-au-senegal

Le traitement avec l’hydroxychloroquine va continuer au Sénégal : https://www.igfm.sn/le-traitement-avec-lhydroxychloroquine-va-continuer-au-senegal

Hydroxychloroquine et chloroquine: Le Maroc maintient son traitement : https://leconomiste.com/article/1062433-hydroxychloroquine-et-chloroquine-le-maroc-maintient-son-traitement#.Xs_k9o3l4ws.twitter

Le Maharashtra étend l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme mesure préventive https://indianexpress.com/article/cities/pune/maharashtra-expands-use-of-hydroxychloroquine-as-preventive-measure-6376275/

L’Algérie ne compte pas renoncer à la chloroquine : https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-l-algerie-ne-compte-pas-renoncer-la-chloroquine-6847007

Coronavirus : l’Algérie critique l’OMS en l’accusant d’avoir « manipulé » les chiffres de la pandémie en Algérie. https://www.tsa-algerie.com/coronavirus-lalgerie-critique-loms/ Dans un rapport publié jeudi 11 juin, l’OMS a fait état d’une accélération des nouveaux cas d’infections au coronavirus en Algérie, l’Égypte, le Nigeria, l’Afrique du sud et le Soudan.

Tests Covid-19 : révélations sur un nouveau scandale sanitaire. « Depuis 15 jours des gens peuvent en acheter sur internet, en pharmacie. Vous en avez testé 11 sur les 23, il n’y en n’a qu’un qui passe la barre des 98 et des 95? Oui, un seul. » https://www.lemediatv.fr/emissions/tout-peut-arriver/tests-covid-19-revelations-sur-un-nouveau-scandale-sanitaire-dEdPMI_qTcuDGwxrmVU7Sw

Kamel Senhadji : « Des lobbys sont derrière la tentative d’arrêter le traitement à la chloroquine » : https://www.algerie-eco.com/2020/06/14/kamel-senhadji-des-lobbys-sont-derriere-la-tentative-darreter-le-traitement-a-la-chloroquine/

#Hydroxychloroquine vs #Coronavirus : la FDA supprime l’autorisation d’urgence à l’hôpital tout en laissant la liberté aux médecins de ville de la prescrire hors AMM https://www.caducee.net/actualite-medicale/14964/hydroxychloroquine-vs-coronavirus-la-fda-supprime-l-autorisation-d-urgence-a-l-hopital-tout-en-laissant-la-liberte-aux-medecins-de-ville-de-la-prescrire-hors-amm.html

Dr Gérard Maudrux, Chirurgien urologue : Covid 19 : des attitudes criminelles ? https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/06/12/covid-19-des-attitudes-criminelles/

Laurent Mucchielli, Sociologue, directeur de recherches au CNRS : La dangerosité de l’hydroxychloroquine: une fable politico-médiatique? https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/110520/la-dangerosite-de-l-hydroxychloroquine-une-fable-politico-mediatique?

Pr Perronne : »Ceux qui critiquent le protocole Raoult malgré les preuves sont achetés par les labos » https://www.youtube.com/watch?v=crbITXQTo24&feature=youtu.be

Un aveu choquant de l’éditeur de THE LANCET !! la revue médicale la plus estimée au monde, a été pratiquement ignoré par la grande presse et les médias dominants. Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu’un nombre scandaleux de publications d’études sont au mieux, peu fiables, quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses.

Horton a déclaré : « Une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse. Affligée d’études avec des échantillons réduits, d’effets infimes, d’analyses préliminaires invalides, et de conflits d’intérêts flagrants, avec l’obsession de suivre les tendances d’importance douteuse à la mode, la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. » Faisant état des choses autrement, Horton dit carrément que les grandes compagnies pharmaceutiques falsifient ou truquent les tests sur la santé, la sécurité et l’efficacité de leurs divers médicaments, en prenant des échantillons trop petits pour être statistiquement significatifs, ou bien, pour les essais, embauchent des laboratoires ou des scientifiques ayant des conflits d’intérêt flagrants, ils doivent plaire à la compagnie pharmaceutique pour obtenir d’autres subventions. Au moins la moitié de tous ces tests ne valent rien ou sont pires, affirme-t-il. Les médicaments ayant un effet majeur sur la santé de millions de consommateurs, ce trucage équivaut à un manquement criminel et à de la malversation.

Ce dont parle Horton, le financement par l’industrie d’études thérapeutiques afin de mettre au point des médicaments ou des vaccins commerciaux, soi-disant pour aider les gens, sert à former le personnel médical, les étudiants en médecine et autres.

Horton a écrit ses commentaires choquants après avoir assisté à un symposium au Wellcome Trust de Londres, sur la reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale. Il a constaté la confidentialité, ou règles de « Chatham House », faisant que les participants ne doivent pas révéler les noms. « Beaucoup de ce qui est publié est incorrect. » Je ne suis pas autorisé à dire qui a fait cette remarque car nous avons été invités à observer les règles de Chatham House. Il nous a aussi été demandé de ne prendre ni photos, ni diapositives. » (source : https://criigen.org/un-aveu-choquant-de-lediteur-de-the-lancet/)

Philippe Douste-Blazy dénonce l’étude anti-chloroquine et lance un (énorme) pavé dans la mare ! https://www.bvoltaire.fr/philippe-douste-blazy-denonce-letude-anti-chloroquine-et-lance-un-enorme-pave-la-mare/

#LancetGate Une enquête dé-vas-ta-tri-ce de JamesTodaroMD sur la société Surgisphere, qui a fourni les données pour l’article du Lancet. A Study Out of Thin Air https://www.medicineuncensored.com/a-study-out-of-thin-air

Influence des conflits d’intérêt dans les prises de position publiques à l’ère du COVID-19 : le cas de Gilead Sciences. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520300627?via%3Dihub

Surgisphere : The Guardian mène l’enquête et découvre un enchainement ahurissant d’impostures… https://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/surgisphere-sapan-desai-lancet-study-hydroxychloroquine-mass-audit-scientific-papers

Si certains n’avaient pas encore compris, le rédac chef du Lancet, Richard Horton, qualifie l’étude rétractée sur HCQ de « fabrication » et de « fraude monumentale ». Le New York Times s’intéresse à la crise des journaux scientifiques révélée par la Covid. https://twitter.com/PBlanrue/status/1272558552201269250 ; https://www.nytimes.com/2020/06/14/health/virus-journals.html

CovidPapers, Recovery : Incompétence, Mensonge, Manipulation et gros dollars : http://www.francesoir.fr/politique-monde/covidpapers-recovery-incompetence-mensonge-manipulation-et-gros-dollars

