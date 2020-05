Hydroxychloroquine une centaine de scientifiques remettent en cause l’étude du Lancet

Dans une lettre ouverte intitulé : Les préoccupations concernant l’analyse statistique et l’intégrité des données, une centaine de scientifiques remettent en cause la dernière étude du Lancet du 22 mai 2020.

« L’étude rétrospective et observationnelle de 96.032 patients hospitalisés pour COVID-19 sur six continents a révélé une augmentation substantielle de la mortalité (~30% de surmortalité) et de la fréquence des arythmies cardiaques associées à l’utilisation de l’hydroxychloroquine (HCQ) et de la chloroquine (CQ) (famille des 4-aminoquinoléines). Ces résultats ont eu un impact considérable sur la pratique et la recherche en matière de santé publique.

L’OMS a interrompu le recrutement pour le bras hydroxychloroquine dans son essai SOLIDARITY. L’organisme de réglementation britannique, la MHRA, a demandé l’arrêt temporaire du recrutement dans tous les essais d’hydroxychloroquine au Royaume-Uni (traitement et prévention), et la France a modifié sa recommandation nationale pour l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement COVID-19 et a également arrêté les essais.

Les gros titres des médias qui ont suivi ont suscité une grande inquiétude chez les participants et les patients inscrits à des essais contrôlés randomisés (ECR) cherchant à caractériser les avantages et les risques potentiels de ces médicaments dans le traitement et la prévention des infections par COVID-19. Tout le monde s’accorde à dire que des ECR bien menés sont nécessaires pour informer les politiques et les pratiques.

Cet impact a conduit de nombreux chercheurs dans le monde entier à examiner en détail la publication en question. Cet examen a soulevé des préoccupations tant sur le plan méthodologique que sur celui de l’intégrité des données. Les principales préoccupations sont énumérées ci-après :

1. L’ajustement pour les facteurs de confusion connus et mesurés (gravité de la maladie, effets temporels, effets de site, dose utilisée) était inadéquat.

2. Les auteurs n’ont pas respecté les pratiques standard de la communauté de l’apprentissage machine et des statistiques. Ils n’ont pas publié leurs codes ou leurs données. Il n’y a pas de déclaration de partage de données/codes et de disponibilité dans le document. The Lancet a été parmi les nombreux signataires de la déclaration de Wellcome sur le partage des données pour les études COVID-19.

3. Il n’y a pas eu d’évaluation éthique.

4. Aucune mention n’a été faite des pays ou des hôpitaux qui ont contribué à la source de données et aucune reconnaissance de leurs contributions. Une demande d’informations sur les centres contributeurs a été refusée aux auteurs.

5. Les données de l’Australie ne sont pas compatibles avec les rapports du gouvernement (trop de cas pour seulement cinq hôpitaux, plus de décès à l’hôpital que dans l’ensemble du pays pendant la période d’étude). Entre-temps, Surgisphere (la société de données) a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur de classification d’un hôpital d’Asie. Cela indique la nécessité de procéder à une vérification supplémentaire des erreurs dans l’ensemble de la base de données.

6. Les données en provenance d’Afrique indiquent que près de 25 % de tous les cas de COVID-19 et 40 % de tous les décès sur le continent se sont produits dans des hôpitaux associés à des chirurgies qui disposaient d’un système électronique sophistiqué d’enregistrement des données des patients et d’un système de surveillance des patients capable de détecter et d’enregistrer « une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire non soutenue [au moins 6 secondes] ou soutenue ». Le nombre de cas et de décès, ainsi que la collecte de données détaillées, semblent peu probables.

7. Des écarts inhabituellement faibles ont été signalés dans les variables de base, les interventions et les résultats entre les continents (tableau S3).

8. Doses quotidiennes moyennes d’hydroxychloroquine supérieures de 100 mg par rapport aux recommandations de la FDA, alors que 66% des données proviennent d’hôpitaux nord-américains.

9. Rapports invraisemblables entre l’utilisation de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine sur certains continents

10. Les intervalles de confiance étroits de 95% signalés pour les rapports de danger sont peu probables. Par exemple, pour les données australiennes, il faudrait environ le double du nombre de décès enregistrés, comme indiqué dans le document.

Les données des patients ont été obtenues par le biais des dossiers électroniques des patients et sont détenues par la société américaine Surgisphere. En réponse à une demande de données, le professeur Mehra a répondu : « Nos accords de partage de données avec les différents gouvernements, pays et hôpitaux ne nous permettent malheureusement pas de partager les données ».

Dans un souci de transparence, nous demandons également à The Lancet de mettre à disposition les commentaires des pairs qui ont conduit à l’acceptation de ce manuscrit pour publication.

Cette lettre ouverte est signée par des cliniciens, des chercheurs médicaux, des statisticiens et des éthiciens du monde entier. »

Dans le même temps, plusieurs pays continuent d’utiliser le protocole du Pr Raoult et témoignent de l’efficacité de l’hydroxychloroquine :

– McGill poursuit son essai clinique sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine : https://www.ledevoir.com/societe/science/579667/mcgill-poursuit-son-essai-clinique-sur-l-efficacite-de-l-hydroxychloroquine

– Les médecins italiens témoignent de l’efficacité de l’hydroxychloroquine, car il évite l’hospitalisation des patients : https://www.lastampa.it/alessandria/2020/05/27/news/i-medici-di-base-e-l-idrossiclorochina-il-farmaco-bocciato-da-lancet-ha-aiutato-molti-nostri-pazienti-1.38895204

– Aucun décès n’est lié à l’hydroxychloroquine au Sénégal : https://www.igfm.sn/aucun-deces-nest-lie-a-lhydroxychloroquine-au-senegal

– Le traitement avec l’hydroxychloroquine va continuer au Sénégal : https://www.igfm.sn/le-traitement-avec-lhydroxychloroquine-va-continuer-au-senegal

– Hydroxychloroquine et chloroquine: Le Maroc maintient son traitement : https://leconomiste.com/article/1062433-hydroxychloroquine-et-chloroquine-le-maroc-maintient-son-traitement#.Xs_k9o3l4ws.twitter

– L’Algérie ne compte pas renoncer à la chloroquine : https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-l-algerie-ne-compte-pas-renoncer-la-chloroquine-6847007

Cinq études dont deux essais cliniques contrôlés ont démontré une efficacité importante du traitement ambulatoire Hydroxychloroquine + azithromycine. Ces médicaments doivent être largement disponibles et promus immédiatement pour que les médecins puissent les prescrire en début de maladie ambulatoire. Ce professeur d’épidémiologie de Yale recommande la généralisation du traitement Raoult aux Etats-Unis : Early Outpatient Treatment of Symptomatic, High-Risk Covid-19 Patients that Should be Ramped-Up Immediately as Key to the Pandemic Crisis, American Journal of Epidemiology, https://doi.org/10.1093/aje/kwaa093

Raoult publie sa propre étude : Diagnostic précoce et prise en charge des patients COVID-19 : une étude de cohorte en situation réelle sur 3 737 patients, Marseille, France. Early diagnosis and management of COVID-19 patients: a real-life cohort study of 3,737 patients, Marseille, France : https://www.mediterranee-infection.com/early-diagnosis-and-management-of-covid-19-patients-a-real-life-cohort-study-of-3737-patients-marseille-france/

Chloroquine : Raoult contre-attaque sur le fond à l’étude du Lancet (et il n’est pas le seul) https://www.huffingtonpost.fr/entry/chloroquine-raoult-contre-attaque-sur-le-fond-a-letude-du-lancet-et-il-nest-pas-le-seul_fr_5ed0cd03c5b611c4a8df6249

Concernant l’article du Lancet, Raoult déclare qu’il n’est pas possible qu’il y ait une telle homogénéité entre des patients de 5 continents différents. Il y a manipulation préalable, non mentionnée dans le matériel et méthodes, ou ces données sont faussées.

Cf Table S3

Philippe Douste-Blazy dénonce l’étude anti-chloroquine et lance un (énorme) pavé dans la mare ! https://www.bvoltaire.fr/philippe-douste-blazy-denonce-letude-anti-chloroquine-et-lance-un-enorme-pave-la-mare/

#LancetGate Une enquête dé-vas-ta-tri-ce de JamesTodaroMD sur la société Surgisphere, qui a fourni les données pour l’article du Lancet. A Study Out of Thin Air https://www.medicineuncensored.com/a-study-out-of-thin-air

Nous nous posons des questions sur l'existence de l'entreprise Surgisphere, en charge de la collecte des données du Lancet. A notre connaissance, beaucoup de démentis mais pas un seul témoignage, ni d'un hôpital partenaire, ni d'un médecin ayant fourni des données sur l'étude.

Les Espagnols (Agence Espagnole du Médicament, AEMPS) et les Britanniques (comité de surveillance de l’essai Recovery) ne sont pas, eux non plus, convaincus par l’étude publiée dans le Lancet par Mehra et al.

Les Espagnols (Agence Espagnole du Médicament, AEMPS) et les Britanniques (comité de surveillance de l'essai Recovery) ne sont pas, eux non plus, convaincus par l'étude publiée dans le Lancet par Mehra et al.

Pour finir, un aveu choquant de l’éditeur de The Lancet a été pratiquement ignoré par la grande presse et les médias dominants. Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu’un nombre scandaleux de publications d’études sont au mieux, peu fiables, quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses.

Horton a déclaré :

« Une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse. Affligée d’études avec des échantillons réduits, d’effets infimes, d’analyses préliminaires invalides, et de conflits d’intérêts flagrants, avec l’obsession de suivre les tendances d’importance douteuse à la mode, la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. » Faisant état des choses autrement, Horton dit carrément que les grandes compagnies pharmaceutiques falsifient ou truquent les tests sur la santé, la sécurité et l’efficacité de leurs divers médicaments, en prenant des échantillons trop petits pour être statistiquement significatifs, ou bien, pour les essais, embauchent des laboratoires ou des scientifiques ayant des conflits d’intérêt flagrants, ils doivent plaire à la compagnie pharmaceutique pour obtenir d’autres subventions. Au moins la moitié de tous ces tests ne valent rien ou sont pires, affirme-t-il. Les médicaments ayant un effet majeur sur la santé de millions de consommateurs, ce trucage équivaut à un manquement criminel et à de la malversation.

Ce dont parle Horton, le financement par l’industrie d’études thérapeutiques afin de mettre au point des médicaments ou des vaccins commerciaux, soi-disant pour aider les gens, sert à former le personnel médical, les étudiants en médecine et autres.

Horton a écrit ses commentaires choquants après avoir assisté à un symposium au Wellcome Trust de Londres, sur la reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale. Il a constaté la confidentialité, ou règles de « Chatham House », faisant que les participants ne doivent pas révéler les noms. « Beaucoup de ce qui est publié est incorrect. » Je ne suis pas autorisé à dire qui a fait cette remarque car nous avons été invités à observer les règles de Chatham House. Il nous a aussi été demandé de ne prendre ni photos, ni diapositives. » (source : https://criigen.org/un-aveu-choquant-de-lediteur-de-the-lancet/)

Renaud Muselier adoube Didier Raoult : « Nobélisable, génial et exceptionnel » « Renvoyer les patients chez eux, c’est de la folie pure »

« Si vous avez des symptômes, vous restez chez vous et vous prenez du doliprane, au XXIe siècle, c’est totalement indigne »! #Covid19: « Je n’ai plus confiance en ce gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire », Martine Wonner, députée LREM https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/covid19-je-n-ai-plus-confiance-ce-gouvernement-gestion-crise-sanitaire-martine-wonner-deputee-lrem-1823770.html

Un document de la COREB à destination des médecins de ville, concernant la prise en charge de patient atteint d’infection respiratoire aigüe en contexte d’épidémie CoVID-19 indique pourtant : « Recherche de diagnostic alternatif possible : grippe ou autre virose respiratoire, pneumonie bactérienne, autres infections… : débuter un éventuel traitement anti-infectieux probabiliste, oseltamivir, et/ou antibiotique (co-infections possibles).

Fervent défenseur du traitement à l’hydroxychloroquine et à l’azithromycine, pour le Pr Christian Perronne la question de son efficacité ne se pose plus. Chef du service infectiologie de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, il le constate tous les jours depuis le début de l’épidémie : le traitement du Pr Raoult soigne et réduit considérablement les passages en réanimation. Il nous raconte dans cette interview comment ses collègues et lui ont décidé d’appliquer ce protocole pour respecter leur serment d’Hippocrate, et il dresse un tableau stupéfiant de la situation politique et sanitaire que vit la France depuis plusieurs semaines.