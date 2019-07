La Grande mutation de l’homme, de Christian Hortus

Individualisme, transhumanisme, biotechnologie et intelligence artificielle en effervescence

Dans cet essai, Christian Hortus tente de mieux faire comprendre l’évolution et le comportement de l’homme face aux révolutions sociétales, technologiques, biologiques et culturelles de notre temps. Il fait le point sur l’évolution de plusieurs disciplines fondamentales, en les croisant pour éclairer le monde qu’on nous prépare.

Au détour de thèmes actuels et controversés, La Grande mutation de l’homme suscite la réflexion de ses lecteurs. Fondé sur un individualisme plus vindicatif que jamais, où en est l’évolution de l’état d’esprit en France ? À cet individu, qui aspire à vivre mieux et plus longtemps, de la loi Clayes-Leonetti sur la fin de vie aux avancées de la recherche biomédicale quelles réponses apporte la société ? Voilà que le transhumanisme veut faire de l’individu un homme « augmenté » ! L’intelligence artificielle gagne du terrain dans la vie courante. Faut-il croire qu’elle remplacera nos cerveaux.

Plus encore, quelle politique en France et en Europe face à la surpuissance des GAFAM ? Comment protéger nos libertés individuelles ? Comment combler notre retard industriel ? L’auteur dresse un portrait alarmant sur la métamorphose que connaît notre société et ses conséquences.

Quel monde engendreront ces mutations ? Les rapports humains en seront-ils altérés ? Saurons-nous encore écouter la petite voix de l’humanisme ?

Découvrez un essai percutant sur l’homme et sa capacité à s’adapter dans un environnement en plein bouleversement.

Christian Hortus est Docteur en Droit (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), diplômé Sciences Po. Il a participé jadis à la conception, puis à la mise en œuvre du Schéma Directeur de la région parisienne, puis s’est converti en chef d’entreprise de l’immobilier dans l’ouest parisien, puis à Mandelieu où il vit son temps de retraite. Il a publié de nombreuses études et ouvrages juridiques et économiques, des ouvrages de poésies, une autobiographie.