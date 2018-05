La NASA envoie un drone hélicoptère vers Mars

La NASA a révélé qu’elle enverra son drone autonome Mars Helicopter sur la planète rouge dans le cadre de la mission Mars 2020 (The Verge). Un concept et une vidéo de démonstration montrent l’avion qui décolle et atterrit, ainsi qu’une idée du genre d’images que la Nasa espère capturer sur Mars. Thomas Zurbuchen, Administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, a déclaré : « Nous avons déjà de superbes vues de Mars depuis la surface et depuis l’orbite. Avec la dimension supplémentaire d’une vue aérienne d’un « marscopter », nous ne pouvons qu’imaginer quelles seront les futures missions ».

